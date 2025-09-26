Trump'ın "Rus petrolü" sözüne Kremlin'den yanıt: Türk Akım ve Mavi Akım hatları çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Erdoğan ile görüşmede Rusya'dan petrol alımını durdurma çağrısı yapmasına Rusya'dan ilk tepki geldi. Kremlin, "Türkiye ile iş birliğimizi sürdürüyoruz" açıklaması yaptı. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan gelişmeleri anlattı.

