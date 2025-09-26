26 Eylül 2025, Cuma

Haberler Gündem Videoları Trump'ın "Rus petrolü" sözüne Kremlin'den yanıt: Türk Akım ve Mavi Akım hatları çalışıyor
Trump’ın Rus petrolü sözüne Kremlin’den yanıt: Türk Akım ve Mavi Akım hatları çalışıyor

Trump'ın "Rus petrolü" sözüne Kremlin'den yanıt: Türk Akım ve Mavi Akım hatları çalışıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 15:29
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Erdoğan ile görüşmede Rusya'dan petrol alımını durdurma çağrısı yapmasına Rusya'dan ilk tepki geldi. Kremlin, "Türkiye ile iş birliğimizi sürdürüyoruz" açıklaması yaptı. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan gelişmeleri anlattı.
