04 Şubat 2025, Salı
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Trump’ın Gazzelilere sürgün çağrısı! Bakan Fidan: Sürgün girişimine karşıyız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Gazze’ye 91 bin ton insani yardım yaptık. Her türlü sürgün girişimine karşıyız. Gazze’de tehcir planı beyhudedir. Netanyahu savaşı yeniden başlatabilir. İsrail Batı Şeria’daki operasyonlara son vermeli. Suriye’de en önemli tehdit PKK ve DEAŞ’tır. Suriye’de istikrar için terör bitmeli.” ifadelerini kullandı.