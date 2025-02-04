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Trump’ın Gazzelilere sürgün çağrısı! Bakan Fidan: Sürgün girişimine karşıyız

Trump’ın Gazzelilere sürgün çağrısı! Bakan Fidan: Sürgün girişimine karşıyız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.02.2025 15:36
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Gazze’ye 91 bin ton insani yardım yaptık. Her türlü sürgün girişimine karşıyız. Gazze’de tehcir planı beyhudedir. Netanyahu savaşı yeniden başlatabilir. İsrail Batı Şeria’daki operasyonlara son vermeli. Suriye’de en önemli tehdit PKK ve DEAŞ’tır. Suriye’de istikrar için terör bitmeli.” ifadelerini kullandı.
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Trump’ın Gazzelilere sürgün çağrısı! Bakan Fidan: Sürgün girişimine karşıyız
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