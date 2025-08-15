Trump ve Putin toprak pazarlığı mı yapacak? Trump ve Putin toprak pazarlığı mı yapacak?

15 Ağustos 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2025 16:35
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilecek tarihi zirveye saatler kaldı. Alaska'daki zirveye giderken uçakta açıklamalarda bulunan Trump, davaş durdurulana kadar tarafların ticaret yapmayacağını açıkladı. Trump, "Rusya ekonomisi iyi durumda değil. Görüşmeler istediğimiz gibi gitmezse, ağır sonuçlarla karşılaşabilirler" ifadelerini kullandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Tolga Sakman ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Yunus Turhan değerlendirdi.
