Trump-Putin zirvesi: ABD Başkanı istediğini alamadı, Putin izolasyondan çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da gerçekleştirdiği tarihi zirvenin yankıları devam ediyor. A Haber’de konuyu değerlendiren uzmanlar, canlı yayına bağlanarak kritik yorumlarda bulundu. SETA Washington Koordinatörü Dr. Kadir Üstün, zirvenin kazananının Rusya olduğunu belirterek, Trump’ın bu görüşmeyle Putin’e gereksiz bir avantaj sağladığını ifade etti. AA Moskova Temsilcisi Ali Cura ise Rusya’dan bağlanarak zirvenin Moskova cephesinde nasıl karşılandığını aktardı.