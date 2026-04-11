Trump-Netanyahu görüşmesi Lübnan planını değiştirdi!

Orta Doğu’da diplomatik trafik hızlanırken, Pakistan, İran ve ABD hattındaki müzakerelerin seyrini değiştirecek önemli gelişmeler yaşanıyor. Donald Trump ile Binyamin Netanyahu arasında gerçekleşen kritik telefon görüşmesi sonrası İsrail’in Lübnan stratejisinde geri adım attığı iddia edilirken, bölgede gözler ateşkes ihtimaline çevrildi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Tel Aviv’den aktardığı bilgilerle Lübnan ve İsrail arasındaki son durumu ve perde arkasındaki diplomasi trafiğini değerlendirdi.