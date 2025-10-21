21 Ekim 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Trump ile Petro gerilimi artarak devam ediyor!
ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’yu “uyuşturucu lideri” olarak nitelendirip “Kolombiya kontrolden çıktı” dedi. Petro’dan sert bir yanıt geldi: “Elbette kontrolden çıktı, ama Trump’ın kontrolünden!” Gerilimin büyüdüğü tartışmaya Venezuela Devlet Başkanı da dahil oldu ve “Kolombiya ile siyam ikizi gibiyiz, kimse bizi ayıramaz, tek milletiz” ifadelerini kullandı.