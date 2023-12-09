Trafik sigortası tuzağına dikkat! URL adreslerini kontrol edin

Trafik sigortasında fiyatların artması, ucuz fiyat pazarlamasıyla dolandırıcılık yapanların sayısını da artırdı. En çok dolandırıcılık sahte sitelerde yapılıyor. İşte haberin detayları…

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