10 Ağustos 2024, Cumartesi
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Tozlu raflardan inen anılar! Tokatlı Akgül çifti anılarını anlattı
Şimdi sırada başımızın tacı yaşlılarımızın hayat hikayelerinden kesitlerin yer aldığı Hatıralar programı var. Tokat merkezde yaşayan Ali ve Menşur Akgül çifti evinin kapılarını A Haber’e açtı. 55 yıldır aynı yastığa baş koyan çift heybelerinde biriktirdikleri hatıraları bakın nasıl anlattı...