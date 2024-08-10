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Tozlu raflardan inen anılar! Tokatlı Akgül çifti anılarını anlattı

Tozlu raflardan inen anılar! Tokatlı Akgül çifti anılarını anlattı

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.08.2024 10:36
Şimdi sırada başımızın tacı yaşlılarımızın hayat hikayelerinden kesitlerin yer aldığı Hatıralar programı var. Tokat merkezde yaşayan Ali ve Menşur Akgül çifti evinin kapılarını A Haber’e açtı. 55 yıldır aynı yastığa baş koyan çift heybelerinde biriktirdikleri hatıraları bakın nasıl anlattı...
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