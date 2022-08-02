02 Ağustos 2022, Salı
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TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman yapılacak? Sosyal konut projesi ev ve kira fiyatları düşer mi?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi için hazırlık yapılıyor. Başkan Erdoğan'ın dar gelirliye TOKİ konutu müjdesiyle birlikte "TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman yapılacak, hangi şehirlerde olacak, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Malatya'dan gelişmeleri A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.