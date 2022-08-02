02 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman yapılacak? Sosyal konut projesi ev ve kira fiyatları düşer mi?

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman yapılacak? Sosyal konut projesi ev ve kira fiyatları düşer mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2022 09:41
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi için hazırlık yapılıyor. Başkan Erdoğan'ın dar gelirliye TOKİ konutu müjdesiyle birlikte "TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman yapılacak, hangi şehirlerde olacak, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Malatya'dan gelişmeleri A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TOKİ başvuruları ne zaman yapılacak?
TOKİ başvuruları ne zaman yapılacak?
Gemi yola çıktı emtia fiyatları!
Gemi yola çıktı emtia fiyatları!
Taksi sorunu nasıl çözülecek?
Taksi sorunu nasıl çözülecek?
İlk tahıl gemisi İstanbul rotasında!
İlk tahıl gemisi İstanbul rotasında!
6’lı masa Kılıçdaroğlu’nun önünü kesecek!
"6’lı masa Kılıçdaroğlu'nun önünü kesecek!"
Sosyal konut projesi nedir? Kimler başvurabilir?
Sosyal konut projesi nedir? Kimler başvurabilir?
Başkan Erdoğan Trabzonspor’u kabul etti
Başkan Erdoğan Trabzonspor'u kabul etti
TBMM olağanüstü toplanamadı
TBMM olağanüstü toplanamadı
Beyaz altın lületaşı nasıl çıkarılıyor?
Beyaz altın lületaşı nasıl çıkarılıyor?
CHP’li belediyelerde bitmeyen eylem!
CHP’li belediyelerde bitmeyen eylem!
Şehit eşine CHP zulmü!
Şehit eşine CHP zulmü!
Fındıkta rekolte beklentisi ne kadar?
Fındıkta rekolte beklentisi ne kadar?
Daha Fazla Video Göster