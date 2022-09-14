TOKİ 28 ilde 10 bin sanayi sitesi kuracak? TOKİ sanayi sitelerine başvuru nasıl?

Gözler TOKİ'nin yapacağı sanayi sitelerine çevrildi. Peki o sanayi siteleri nerede yapılacak? Başvurular nasıl olacak? İşte detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ anlattı.

TOKİ kuruluşu tamiratla uğraşan küçük işletmelere, oto tamirhanelerine, mobilyacılara ve makine üreticilerine kadar farklı sektörde sanayi alanında çalışan her işletmeciyi barındıracak alanlar kuruyor. Ankara'da 1000, Adana'da 500, İzmir'de 700 olmak üzere toplam 28 ilde 10 bin sanayi sitesi kuruluyor.

SANAYİ SİTELERİNE BAŞVURU ŞARTLARI

- T.C vatandaşı olmak,

- Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak,

-18 yaşını doldurmuş olmak,

- Ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, ilgili oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak, e-ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler,

- Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkânı olmaması,

- Başvuru tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

SANAYİ SİTELERİ ÖDEME ŞARTLARI NASIL OLACAK?

- Başvuru bedeli: 2000 TL

- İhale sonrası yaklaşık dükkân bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli,

- Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 ay vade (6 aylık dönemlerde memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.)