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TOGG T10X için sipariş hakkı kazananlara müjde: 30 Nisan’da başlıyor!

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Giriş: 29.04.2023 10:24
Türkiye'nin yerli ve milli ilk elektrikli akıllı cihazı Togg T10X için kura çekimi, 29 Mart'ta tamamlandı.Togg T10X serisi için 30 Nisan'da gerçekleşecek teslimat süreci ile vatandaşlar araçlarına kavuşacak. İşte detaylar…
Togg T10X için teslimat süreci başlıyor
Togg T10X için teslimat süreci başlıyor
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