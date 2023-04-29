TOGG T10X için sipariş hakkı kazananlara müjde: 30 Nisan’da başlıyor!

Türkiye'nin yerli ve milli ilk elektrikli akıllı cihazı Togg T10X için kura çekimi, 29 Mart'ta tamamlandı.Togg T10X serisi için 30 Nisan'da gerçekleşecek teslimat süreci ile vatandaşlar araçlarına kavuşacak. İşte detaylar…