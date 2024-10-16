Timur Cihantimur’un iadesi yakın!

Bir çocuk babası Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, annesi tarafından Amerika’ya kaçırılmış, yerleri tespit edildikten sonra da anne-oğul tutuklanmışlardı. Timur Cihantimur, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Beklenen iade kararı henüz gelmedi ama görünen o ki tarih artık çok yakın.

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