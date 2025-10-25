Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! Marketlerdeki “sahte indirim” dönemi sona eriyor

25 Ekim 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 19:40
Ticaret Bakanlığı, sahte indirim uygulamalarına son verecek yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor. Artık marketlerde, indirimli ürünlerin etiketlerinde indirimden önceki fiyatın da belirtilmesi zorunlu olacak. Bu sayede tüketiciler, gerçek indirimleri daha kolay görebilecek.
