Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! Marketlerdeki “sahte indirim” dönemi sona eriyor

Ticaret Bakanlığı, sahte indirim uygulamalarına son verecek yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor. Artık marketlerde, indirimli ürünlerin etiketlerinde indirimden önceki fiyatın da belirtilmesi zorunlu olacak. Bu sayede tüketiciler, gerçek indirimleri daha kolay görebilecek.

