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Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta! PKK ne zaman silah bırakacak?

Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta! PKK ne zaman silah bırakacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.04.2025 12:12
Siyaset kulislerinde PKK terör örgütünün silah bırakma kongresini bu ay içinde toplayacağı konuşuluyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın bu ay sonunu işaret eden açıklamaları ile gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. PKK terör örgütünün uzak olmayan bir tarihte kendini feshedeceği belirtildi.
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Terörsüz Türkiye yolunda kritik hafta! PKK ne zaman silah bırakacak?
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