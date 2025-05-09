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Terörsüz Türkiye sürecinde kritik dönemeç! PKK’nın kongreyi toplaması nasıl karşılandı?

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik dönemeç! PKK'nın kongreyi toplaması nasıl karşılandı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 18:28
Terörsüz Türkiye yolunda önemli bir adım atıldı. PKK, Öcalan'ın çağrısıyla kongre toplayacağını duyururken, DEM Parti'den de sürece ilişkin açıklamalar geldi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Diyarbakır'dan tüm gelişmeleri aktarıyor. Peki bu hamleler barış sürecinde yeni bir sayfa mı açacak? İşte detaylar...
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Terörsüz Türkiye sürecinde kritik dönemeç! PKK’nın kongreyi toplaması nasıl karşılandı?
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