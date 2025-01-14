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Terörsüz Türkiye hedefinde pazarlık yok! Silah bırakma çağrısı ne zaman olacak?

Terörsüz Türkiye hedefinde pazarlık yok! Silah bırakma çağrısı ne zaman olacak?

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.01.2025 15:02
Terörsüz Türkiye projesinde gözler elebaşı Öcalan'ın yapacağı silah bırakma çağrısında. Kayıtsız şartsız silah bırakma hedefine yönelik yapılacak çağrının ocak sonu ya da şubat başında yapılması bekleniyor. PKK'nın ve yan oluşumlarının silah bıraktıklarının teyidi için farklı mekanizmalar kurulacak. Ankara örgütün silah bıraktığından net şekilde emin olacak. Sürece Irak ve Suriye makamlarının da dahil olabileceği belirtiliyor. İşte detaylar…
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Terörsüz Türkiye hedefinde pazarlık yok! Silah bırakma çağrısı ne zaman olacak?
Terörsüz Türkiye hedefinde pazarlık yok!
Terörsüz Türkiye hedefinde pazarlık yok!
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