Teröristlerin umudu 7’li koalisyon! Terörist başı İlham Ahmed’den işbirliği çağrısı

Terör örgütü PKK/YPG, 7'li koalisyona olan desteğini daha net ifadelerle ortaya koymaya başladı. Son destekse terör örgütüne YPG/PYD'ye bağlı demokratik Suriye meclisi eşbaşkanı İlham Ahmed'den geldi. Teröristbaşı Ahmed, "Umudumuz" açıklamasıyla koalisyon masasına desteğini gösterdi ve "işbirliğine hazırız" mesajı verdi.

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