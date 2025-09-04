Teröristlerin silah mevzileri imha edildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Açıklamada İsrail'in bir soykırım suçu işlediği vurgulanırken "Dünyanın gözü önünde temel insani değerleri hiçe sayıyorlar" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan SDG'nin Suriye'de verdiği taahhütleri yerine getirmediği belirtilirken sabote eden tavırlara izin verileceğinini altı çizildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN