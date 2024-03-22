Terör partisi DEM'in ortağı Özgür Özel'den jandarmamıza alçak iftira: "Sandık görevlilerini darp edip.." | Tepkiler çığ gibi...

31 Mart yerel seçimlere artık sayılı günlerde kaldı. 'Kaybedeceğiz' korkusuyla terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile kirli işbirliğine imza atan Özgür Özel'in skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Özel, son olarak katıldığı yandaş medyanın canlı yayın programında partisinin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadığı hezimete kılıf bulabilmek adına Jandarmayı hedef alarak alçakça iftira attı. Özel, yaptığı açıklamada, "Karşı tarafın devlet gücüyle karşınızda olduğu, Jandarmayı getirdiği, yolladığını sandık görevlisini darp edip dışarı attığı süreçler oluyor. Onları hep beraber yaşadık" diyerek skandal ifadeler kullandı. Öte yandan Özel'in kalleş iftirasına kısa sürede sosyal medyadan tepkiler yağdı.İşte detaylar...

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