Terör örgütü PKK’nın paravan örgütleri… PKK neden farklı isimlerde örgüt kuruyor? | ANALİZ

Terör örgütü PKK kurulduğu 1978'den bugüne değişik isimlerde çok sayıda paravan örgütü sahaya sürdü. Amaç kanlı eylemlerini o örgütlerin üzerine yıkarak tepkilerden kurtulmak izini kaybettirmekti. PKK en son ''Kurden Nasyonalist'' adlı yeni bir paravan örgüt kurdu. Nazi ideolojisini benimseyen PKK uzantısı bu örgüt faşist söylemleriyle dikkat çekiyor. Detaylar Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberimizde...