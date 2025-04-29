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Terör örgütü FETÖ’de miras kavgası! Sahte vasiyet belgesini kim düzenledi?

Terör örgütü FETÖ'de miras kavgası! Sahte vasiyet belgesini kim düzenledi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.04.2025 21:55
Teröristbaşı Fetullah Gülen’in İngilizce kaleme aldığı vasiyeti, FETÖ içinde büyük bir krize yol açtı. Örgüt mensupları arasında miras kavgası patlak verirken, vasiyetin içeriği ve miras paylaşımındaki belirsizlikler tartışmaları daha da derinleştirdi. Peki, terör örgütünde krize neden olan bu vasiyetin perde arkasında neler var? Detaylar haberimizde.
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Terör örgütü FETÖ’de miras kavgası! Sahte vasiyet belgesini kim düzenledi?
FETÖ’de miras kavgası! Sahte vasiyet belgesini kim düzenledi?
FETÖ'de miras kavgası! Sahte vasiyet belgesini kim düzenledi?
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