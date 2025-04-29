29 Nisan 2025, Salı
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Terör örgütü FETÖ'de miras kavgası! Sahte vasiyet belgesini kim düzenledi?
Teröristbaşı Fetullah Gülen’in İngilizce kaleme aldığı vasiyeti, FETÖ içinde büyük bir krize yol açtı. Örgüt mensupları arasında miras kavgası patlak verirken, vasiyetin içeriği ve miras paylaşımındaki belirsizlikler tartışmaları daha da derinleştirdi. Peki, terör örgütünde krize neden olan bu vasiyetin perde arkasında neler var? Detaylar haberimizde.