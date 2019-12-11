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11.12.2019

Tepkiler çığ gibi büyüyor! İsveçli gazeteci Nobel ödülünü iade edecek |Video

Bosna soykırımını inkar eden Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki gösteren İsveçli gazeteci Doctare, 1988 yılında aldığı Nobel madalyasını iade edeceğini açıkladı. İşte sosyal medyada büyük beğeni toplayan o video...

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