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11.12.2019
Tepkiler çığ gibi büyüyor! İsveçli gazeteci Nobel ödülünü iade edecek |Video
Bosna soykırımını inkar eden Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki gösteren İsveçli gazeteci Doctare, 1988 yılında aldığı Nobel madalyasını iade edeceğini açıkladı. İşte sosyal medyada büyük beğeni toplayan o video...
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