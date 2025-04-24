24 Nisan 2025, Perşembe
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Telefon hatlarında neden sorun yaşandı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan flaş açıklamalar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu deprem anında telefon hatlarında yaşanan aksaklığa yönelik konuştu. Bakan Uraloğlu 'GSM şirket yetkilileriyle İstanbul'da toplanacağız. Deprem sonrası iletişimde ciddi yüklenme oldu. Sorun yaşanmaması için gereğini yapacağız.' dedi.