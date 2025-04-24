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Telefon hatlarında neden sorun yaşandı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan flaş açıklamalar

Telefon hatlarında neden sorun yaşandı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan flaş açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.04.2025 12:24
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu deprem anında telefon hatlarında yaşanan aksaklığa yönelik konuştu. Bakan Uraloğlu 'GSM şirket yetkilileriyle İstanbul'da toplanacağız. Deprem sonrası iletişimde ciddi yüklenme oldu. Sorun yaşanmaması için gereğini yapacağız.' dedi.
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Telefon hatlarında neden sorun yaşandı? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan flaş açıklamalar
Telefon hatlarında neden sorun yaşandı?
Telefon hatlarında neden sorun yaşandı?
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