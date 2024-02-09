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Tel Aviv sokakları karıştı! Rehine yakınlarından Netanyahu’ya istifa çağrısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 12:29
Ateşkes teklifini reddeden Netanyahu Tel Aviv'de yüzlerce rehine yakını tarafından protesto edildi. Öfkeli kalabalıktan istifa sesleri yükseldi.  A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver, Tel Aviv'deki protestoları görüntüledi.
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