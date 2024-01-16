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Tekstil devi Weavers ihaleyle satışa çıkıyor! Boyteks paylarını satıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 13:28
Güncelleme:16.01.2024 13:53
Erciyes Holding bünyesinde bulunan Boyteks Tekstil, Weavers paylarını satışa çıkardı. Satış açık ihale usulü ile kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemleri birlikte 5 Mart 2024 tarihinde yapılacak.
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