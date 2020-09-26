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Teknofest'e Malatya Ebabil Takımı damga vurdu! Peki nasıl tasarladılar?

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Giriş: 26.09.2020 13:23
Güncelleme:26.09.2020 13:40
Bu yıl Gaziantep'te düzenlenen Teknofest'e katılan Malatya Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, geliştirdikleri İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yarışmanın İnsansız Hava Aracı Sabit Kanat Dalında birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Ebabil Takımının üyeleri birincilik ödüllerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan alacak. O takımın üyeleri A Haber canlı yayınında hissettiklerini ve nasıl tasarladıklarını anlattılar.
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