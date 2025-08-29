29 Ağustos 2025, Cuma
TEKNOFEST Mavi Vatan 2. günüde! Bugün halka açıldı
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl 'Mavi Vatan' temasıyla denizlere açılıyor. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı amaçlayan festival ikinci gününde halka açıldı. A Haber muhabiri Esra Akyürek o bölgeden detayları aktardı.