29 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları TEKNOFEST Mavi Vatan 2. günüde! Bugün halka açıldı
TEKNOFEST Mavi Vatan 2. günüde! Bugün halka açıldı

TEKNOFEST Mavi Vatan 2. günüde! Bugün halka açıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2025 11:15
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl 'Mavi Vatan' temasıyla denizlere açılıyor. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı amaçlayan festival ikinci gününde halka açıldı. A Haber muhabiri Esra Akyürek o bölgeden detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TEKNOFEST Mavi Vatan 2. günüde! Bugün halka açıldı
Komisyonun büyük temsil gücü var
"Komisyonun büyük temsil gücü var"
MHRS sisteminde neler değişiyor?
MHRS sisteminde neler değişiyor?
Fiyatları manipüle edenlere ceza yağacak
Fiyatları manipüle edenlere ceza yağacak
Fiyatlar 6 günde ikiye katlandı!
Fiyatlar 6 günde ikiye katlandı!
TEKNOFEST Mavi Vatan 2. günüde!
TEKNOFEST Mavi Vatan 2. günüde!
DEM Parti’den İmralı açıklaması: Ziyaret üç saat sürdü
DEM Parti’den İmralı açıklaması: Ziyaret üç saat sürdü
Başkan Erdoğan Japon gazetesine makale yazdı
Başkan Erdoğan Japon gazetesine makale yazdı
Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız
"Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız"
Ankara’nın gündeminde ne var?
Ankara'nın gündeminde ne var?
Sumud Filosu Gazze için gün sayıyor!
Sumud Filosu Gazze için gün sayıyor!
Casusluk ağı mı siyasi mesaj mı? İsrail’den Suriye’de sinsi operasyon
Casusluk ağı mı siyasi mesaj mı? İsrail'den Suriye'de sinsi operasyon
Kooperatif mağdurları hak arayışında!
Kooperatif mağdurları hak arayışında!
Daha Fazla Video Göster