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TEKNOFEST Ankara'da kapılarını açtı

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Giriş: 30.08.2023 11:36
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.
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TEKNOFEST Ankara’da kapılarını açtı
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