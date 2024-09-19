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Tekirdağ'da aranan şahıslara yönelik operasyon: 143 kişi yakalandı

Tekirdağ'da aranan şahıslara yönelik operasyon: 143 kişi yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 16:35
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 12-18 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 143 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 50’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonların, il genelinde huzur ve güvenin sağlanmasında önemli katkı sunduğu bildirildi.
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