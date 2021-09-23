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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne çukur tepkisi! Açtığı çukurları kapatmadı

A Haber
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Giriş: 23.09.2021 15:41
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, bazı yolların asfaltını yeniledi. Ancak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, yeni yapılan yollarda kazı yaptı ve açılan çukurları da kapatmadı. Zor durumda kalan vatandaşlar olaya tepki gösterirken gelişmeleri A Haber muhabiri Filiz Uçan’ın konuğu olan Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel canlı yayında değerlendirdi. Cüneyt Yüksel, “Biz sorunları çözmek için yoğun bir çalışmanın gayreti içerisindeyiz. 250 km’ye yakın bir yol ağı yapıldı. Bizim sıkıntımız Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından sürekli olarak patlak kazısı yapması. Vatandaşlarımız çok ciddi şekilde mağdur oluyor.” ifadelerini kullandı.
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