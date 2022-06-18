18 Haziran 2022, Cumartesi
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Tek parti döneminde Türkiye’de neler yaşandı? 1950’de bir devir kökten nasıl değişti?
Başbakan Adnan Menderes ve bakan arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesine giden süreçte, İsmet İnönü ve CHP'nin nasıl bir rol oynadığı yıllarca tartışılageldi. Dünden bugüne çok şey yazıldı, çizildi. Öyle ki darbeyi gerçekleştirenler bile çok sonra çeşitli itiraflarda bulundu. Peki neydi işin aslı? O dönem neler yaşandı? İşte tüm merak edilenler…