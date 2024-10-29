TCG Alemdar Kurtarma Gemisi kapılarını vatandaşlara açtı!

Tekirdağ’da bir limana yanaşan TCG Alemdar Kurtarma gemisi ziyarete açıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kurtarma gemisini ziyaret eden vatandaşlar, askeri personellerden de donanımı hakkında bilgiler aldı. Geminin ziyaretine her yaştan katılım olduğu görüldü.

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