21 Haziran 2023, Çarşamba
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TBMM’de vize gerilimi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, yeni dönemin ilk kavgasına sahne oldu. CHP'nin vize sorununu içeren grup önerisi görüşülürken, İYİ Partili Turhan Çömez'in sözleri tansiyonu yükseltti. AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Çömez arasında tartışma yaşandı.