22 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları TBMM’de Terörsüz Türkiye mesaisi! Komisyonda bu hafta neler konuşuldu?
TBMM’de Terörsüz Türkiye mesaisi! Komisyonda bu hafta neler konuşuldu?

TBMM’de Terörsüz Türkiye mesaisi! Komisyonda bu hafta neler konuşuldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2025 08:48
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu haftaki çalışmalarını tamamladı. Saatler süren toplantılarda şehit yakınları, gaziler, barış anneleri, Diyarbakır anneleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri sürece ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı. Komisyon önümüzdeki hafta 6. toplantısında önceki dönem Meclis Başkanlarını dinleyecek. Peki bu haftaki toplantılarda neler yaşandı? Hangi açıklamalar komisyona damga vurdu? Meclis Başkanı Kurtulmuş ve DEM Parti'liler kime neden tepki gösterdi? İşte ayrıntılar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TBMM’de Terörsüz Türkiye mesaisi! Komisyonda bu hafta neler konuşuldu?
CHP’li vekil komşusuyla mahkemelik oldu!
CHP’li vekil komşusuyla mahkemelik oldu!
TBMM’de Terörsüz Türkiye mesaisi!
TBMM’de Terörsüz Türkiye mesaisi!
Türk SİHA’ları Japonya’nın radarında!
Türk SİHA’ları Japonya’nın radarında!
Japonya İHA/SİHA, Mısır KAAN’ı istiyor!
Japonya İHA/SİHA, Mısır KAAN’ı istiyor!
Yerlikaya: Türkiye artık terörle değil teknolojiyle anılıyor
Yerlikaya: Türkiye artık terörle değil teknolojiyle anılıyor
İsrail’de savaşa dur diyenler azınlıkta!
İsrail’de savaşa dur diyenler azınlıkta!
Dünya literatürlerine geçen yatırımlarımız var’
"Dünya literatürlerine geçen yatırımlarımız var'
Bakan Yumaklı: Fındık stratejik bir ürün, dünyada birinciyiz
Bakan Yumaklı: "Fındık stratejik bir ürün, dünyada birinciyiz"
İBB ihalelerinde 38 milyar liralık para trafiği
İBB ihalelerinde 38 milyar liralık para trafiği
Zelenski’den Putin’le görüşme şartı!
Zelenski'den Putin'le görüşme şartı!
Türk SİHA’ları Japonya’nın radarında!
Türk SİHA’ları Japonya’nın radarında!
12 yaşıındaki Zeynep Sut’un sır ölümü!
12 yaşıındaki Zeynep Sut'un sır ölümü!
Daha Fazla Video Göster