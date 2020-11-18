TBMM'de koronavirüsle mücadele! Milletvekillerinin Kovid-19 sınavı

Milletvekilleri maske ve mesafe kuralıyla büyük bir sınav veriyorlar. Özellikle ziyaretçi yasağını sık sık delen milletvekilleri bölgelerinde de halkın arasına karışıyorlar. Şimdiye kadar koronavirüse yakalanan vekil sayısı 100'ü geçti. Kimisi iyileşti kimisi de halen tedavi görüyor. Sabah Gazetesi foto muhabiri Ali Ekeyılmaz'ın Meclis'te objektifine takılanlar vekillerin maskeyle sınavını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Milletvekilleri maske ve mesafe kuralıyla büyük bir sınav veriyorlar. Özellikle ziyaretçi yasağını sık sık delen milletvekilleri bölgelerinde de halkın arasına karışıyorlar. Şimdiye kadar koronavirüse yakalanan vekil sayısı 100'ü geçti. Kimisi iyileşti kimisi de halen tedavi görüyor. Sabah Gazetesi foto muhabiri Ali Ekeyılmaz'ın Meclis'te objektifine takılanlar vekillerin maskeyle sınavını net bir şekilde ortaya koyuyor.

İşte o fotoğraflar;

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