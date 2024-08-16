16 Ağustos 2024, Cuma
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TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmede kavga!
TBMM'deki olağanüstü Can Atalay toplantısı gergin başladı. Verilen 2. aranın ardından yeniden başlayan oturumda Alpay Özalan'ın kürsüde konuşan Ahmet Şık'a müdahalede bulunmasıyla ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu.