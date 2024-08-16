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TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmede kavga!

TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmede kavga!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.08.2024 16:04
TBMM'deki olağanüstü Can Atalay toplantısı gergin başladı. Verilen 2. aranın ardından yeniden başlayan oturumda Alpay Özalan'ın kürsüde konuşan Ahmet Şık'a müdahalede bulunmasıyla ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu.
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