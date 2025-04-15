16 Nisan 2025, Çarşamba
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TBMM Başkanvekili Önder hastaneye kaldırıldı! A Haber hastanenin önünde
DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. DEM Parti'den yapılan açıklamada Önder'e gerekli müdahalenin yapıldığı belirtildi. A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca hastane önünden son gelişmeleri aktardı.