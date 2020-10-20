TBMM Başkanı Şentop'tan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Şentop, "Dağlık Karabağ sorununa 30 yıldır çözüm bulamayan AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi'nde açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Kadim topraklarımızın 5'te1'inin işgal altında olduğu 30 yıl geçirdik. Türkiye bugüne kadar olduğu kadar, bundan sonra da can kardeşi Azerbaycan'ın yanında yer alacaktır.

ERMENİSTAN SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

28 Eylül Pazartesi günü grubu bulunan 4 siyasi partinin imzası ile yayımlanan bildiri ile bu kararlılık ortaya konulmuştur. Ermenistan sivil ve masumları öldürmeyi devlet politikası haline getirmiştir. Bu haydut devlet saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Azerbaycan askerlerine gücü yetmeyen, ardına bakmadan kaçan Ermenistan sivilleri katletmeye devam ediyor. Bu çok açık savaş suçudur. O zaman dünyaya sormak lazım, bunu lanetlemeyecekseniz, neyi lanetleyeceksiniz?

Ermenistan desteklenmeye devam ederse Kafkasya'daki tüm ülkeleri tehdit eder hale gelecektir. Bu tehlikeli oyunu Ermenistan'a kol kanat gerenler durdurmalıdır.

ERMENİSTAN İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARI TERK ETMELİDİR

Yangına körükle gidenler ateşten nasibini alacaktır. Ermenistan işgal ettiği toprakları bir an önce terk etmelidir. Kafkasya'daki çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edecektir.

Dağlık Karabağ sorununa 30 yıldır çözüm bulamayan AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Vatan savunması söz konusuysa savaş meşrudur. Azerbaycan topraklarında kimse ameliyat yapamaz

Hak ve adaket yerini bulmadıkça çözüm üretemezsiniz. Sivilleri öldürmek Ermenistan'ın devlet politikasıdır. Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu dünyaya ilan ettik. Hak ve adalet olmadan çözüm bulamazsınız. Kafkasya'daki çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edecektir

Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan derhal, şartsız çıkması gerekmektedir. Ermenistan'ın ipini elinde tutanlar bu oyunu artık bitirmeli. Azerbaycan'ın bekleyecek bir 30 yılı daha yok.

Yangına körükle gidenler ateşten nasibini alacaktır. Çifte standarttan uzak yeni dünyanın kurulması gerekiyor.

Türkiye ve Azerbaycan dünyanın can damarını elinde tutuyor.