28 Aralık 2021, Salı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Turkovac aşısı olduğunu açıkladı
Türkiye Büyük Millet Başkanı (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ve heyeti ile bir araya geldi. Şentop, görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamalarında 3. doz aşısını Turkovac olduğunu duyururken Türkiye’nin kısa zamanda bu aşıyı tüm halklarla paylaşmak istediğinin altını çizdi.