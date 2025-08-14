14 Ağustos 2025, Perşembe
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesi hesap verecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile görüştü. Görüşmede Gazze, Rusya-Ukrayna savaşı ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesi ele alındı. Kurtulmuş, Gazze'de yaşanan katliama vurgu yaptı, "Netanyahu ve çetesi hesap verecek" dedi.