14 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları TBMM Başkanı Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesi hesap verecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesi hesap verecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesi hesap verecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2025 09:10
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile görüştü. Görüşmede Gazze, Rusya-Ukrayna savaşı ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesi ele alındı. Kurtulmuş, Gazze'de yaşanan katliama vurgu yaptı, "Netanyahu ve çetesi hesap verecek" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Netanyahu ve çetesi hesap verecek
Rezan Epözdemir tutuklandı! İşte son gelişmeler
Rezan Epözdemir tutuklandı! İşte son gelişmeler
Özel’in İBB borsası iddiası desteksiz çıktı
Özel’in “İBB borsası” iddiası desteksiz çıktı
AK Parti’de 24. yıl dönümü heyecanı
AK Parti'de 24. yıl dönümü heyecanı
Komisyonda şehit yakınları, gaziler dinlenecek
Komisyonda şehit yakınları, gaziler dinlenecek
İsrai Batı devletleri tehdit etti
İsrai Batı devletleri tehdit etti
Netanyahu ve çetesi hesap verecek
"Netanyahu ve çetesi hesap verecek"
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir’e tutuklama talebi
Avukat Rezan Epözdemir'e tutuklama talebi
Bakan Kacır’dan TEKNOFEST’e 7’den 77’ye davet
Bakan Kacır’dan TEKNOFEST’e 7’den 77’ye davet
Bakan Ersoy: Tunceli artık huzur ve turizmin adresi olmalı
Bakan Ersoy: “Tunceli artık huzur ve turizmin adresi olmalı”
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Çelik A Haber’de: 24 yılda 200 yıllık yol katettik...
Çelik A Haber'de: 24 yılda 200 yıllık yol katettik...
Daha Fazla Video Göster