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Tatilciler dönüşe geçti! İstanbul-İzmir Otoyolu'nda trafikte yoğunluk yaşanıyor

A Haber
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Giriş: 23.04.2023 17:16
Ramazan Bayramı için memleketlerine gidenler dönüşe geçti. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda trafikte yoğunluk var. Öte yandan 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de ve Anadolu Otoyolu'nda akıcı yoğunluğu yaşanıyor. Son durumu A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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