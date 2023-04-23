Tatilciler dönüşe geçti! İstanbul-İzmir Otoyolu'nda trafikte yoğunluk yaşanıyor

Ramazan Bayramı için memleketlerine gidenler dönüşe geçti. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda trafikte yoğunluk var. Öte yandan 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de ve Anadolu Otoyolu'nda akıcı yoğunluğu yaşanıyor. Son durumu A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.

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