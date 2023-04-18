Tatil rezervasyonu yapacaklar dikkat! Mutlaka site ve acenteyi araştırın

Dolandırıcılar gözde tatil mekanları ve acentelerin web sitelerini kopyalayarak çok sayıda Kişiyi mağdur etti. Peki tuzaklardan korunmak için ne yapılmalı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan turizmci Bülent Süzer değerlendirdi.

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