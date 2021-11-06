Tatarlı Höyüğü’nde 4 bin yıl öncesine ışık tutacak Çöp Çukuru

Adana'da neolitik dönemden erken Roma'ya kadar kesintisiz yerleşim yeri olarak kullanılan Tatarlı Höyük'te bu sezonki kazılarda 4 bin yıl öncesine ait Çöp Çukuru gün yüzüne çıkarıldı. Bu tarihçiler için bilgi bankası demek. Adana'dan gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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