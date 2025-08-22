Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Dünya literatürlerine geçen yatırımlarımız var'

22 Ağustos 2025, Cuma

Giriş: 22.08.2025 00:36
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de kişi başına düşen su miktarının bin 13 metreküp olduğunu, bin metreküpün altına düştüğünde su fakiri ülkeler listesine girileceğini söyleyerek, "Vatandaşlarımızın bu konuda bize destek olması şart" dedi. Bakan Yumaklı ayrıca, yapılan yatırımlar içinde dünya literatürlerine giren eserler olduğunu söyledi.
