Dün (16 TEMMUZ 2023 PAZAR) Hatay'ın Belen ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında çıkan ve 120 hektarlık alanı etkileyen orman yangını, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu büyük oranda kontrol altına alındı. Yangında Soğukoluk ve Benlidere mahallelerindeki 7 ev yanarken, 4 araç da hasar gördü. Çanakkale'de konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Hatay Belen’deki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı" dedi. Çanakkale’deki orman yangını içinse Bakan Yumaklı, “Rüzgar nedeniyle yangın büyüdü, 8 köyümüz etkilendi. Tarım alanları zarar gördü. Çan-Çanakkale yolu ulaşıma kapatıldı.” ifadelerine yer verdi.