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Tarihin ilk terör örgütü elebaşı: Hasan Sabbah

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2021 10:52
Güncelleme:20.02.2021 10:54
Dünya tarihi pek çok farklı nedenle gerçekleşen değişim ve dönüşümlerle dolu. Bunların her biri, bütün insanlığın kaderini etkileyebilecek büyüklükte. A Haber’de bu konuları işlemeye devam ediyor. Tarihin ilk terör örgütü elebaşı Hasan Sabbah aslında sonrasında bütün terör örgütlerinin kullanacağı taktikleri kullanarak teröristler yetiştirmişti. Uyuşturucu etkisiyle elinde tuttuğu beyinlerini yalan vaadlerle yıkayarak bir ölme ve öldürme makinesine çevirdiği Haşhaşiler, sultanları, vezirleri hatta coğrafi olarak çok uzaklardaki lordları ve prensleri öldürdü. İşte tüm detaylar…
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