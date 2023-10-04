04 Ekim 2023, Çarşamba
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Tarihi kilise açılış için gün sayıyor! Kilise 8 Ekim Pazar günü düzenlenecek törenle açılacak
Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilise olan Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nde sona gelindi. Kilisenin açılışı için gün sayılıyor. 2019 yılında temeli atılan kilisenin açılışı için hazırlıklar tamamlandı. Kilise Doğu, Batı, eski ve yeniyi günümüze uyarlayan konsepte sahip. Kilise 8 Ekim Pazar günü düzenlenecek törenle açılacak. İstanbul'da yaşayan yaklaşık 17 bin süryani ibadet edebilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.