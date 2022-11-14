15 Kasım 2022, Salı
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Taksim İstiklal Caddesi'nde bombayı bırakan hain yakalandı!
Son dakika haberi! Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ne bombayı bırakan kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi.