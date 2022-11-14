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Taksim İstiklal Caddesi'nde bombayı bırakan hain yakalandı!

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Giriş: 14.11.2022 07:16
Son dakika haberi! Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ne bombayı bırakan kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi.
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