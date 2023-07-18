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Tahıl Koridoru Anlaşması'nda gözler Başkan Erdoğan'da! Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a özel mektup! Tahıl Koridoru devam edecek mi?

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Giriş: 18.07.2023 09:01
Kremlin geçtiğimiz saatlerde, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın şimdilik durduğunu açıklamıştı. Rusya'nın şartları kabul etmesi halinde anlaşmaya geri dönüleceği vurgulandı. Dünya basınında gündeme bomba gibi düşen gelişmede Zelenskiy, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesine rağmen kendilerinin uyacağını ve tahıl ihracatının sürdürüleceğini kaydetti. Zelenskiy, Başkan Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'e tahıl anlaşmasının devamı için mektup gönderdi. Guterres, Rusya'nın tahıl anlaşması kararını "derin üzüntüyle" karşıladığını duyurdu. Zelenskiy, konuya ilişkin Telegram kanalından, "Ukrayna, BM ve Türkiye, birlikte gıda koridorunun çalışmasını ve gemilerin denetlenmesini sağlayabilir." dedi.
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