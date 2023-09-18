Tahıl gemileri için yeni rota! Yeni rotayı kullanan 2 gemi Ukrayna limanına ulaştı

Ukraynalı liman yetkilileri, Karadeniz üzerinden yeni rotayı kullanan iki kargo gemisinin Ukrayna'nın Çorno-Morsk limanına ulaştıklarını açıkladı. Peki tahıl koridoru anlaşmasından çekilen Rusya'nın bu gelişmeye yanıtı ne olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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